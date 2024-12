Es ist alles richtig und doch gibt es auch viele Argumente, die für eine Fortführung sprechen. Vor allem die Spiele in der K.-o.-Phase hatten ein hohes Niveau, alle sieben Begegnungen hatten ihren Reiz und eine gewisse Dramatik. Solche Momente lassen sich mit der Regular Season alleine nicht kreieren. Insbesondere das Duell zwischen Houston und Golden State war ein Paradebeispiel dafür. Beide Coaches agierten wie in einem Playoff-Spiel, obwohl es technisch gesehen ja auch zur Regular Season gehört. Also: Was ist daran falsch?