"Die Köpfe müssen oben bleiben", forderte die Bundestrainerin nach der 71:84-Niederlage gegen Frankreich bei Eurosport. "Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft und was sie hier in diesem Turnier geleistet hat." Gegen Frankreich war jedoch im Viertelfinale Endstation, die Französinnen ziehen nun bereits zum vierten Mal in Serie in das Halbfinale bei Olympia ein und bewiesen, dass sie eine absolute Top-Nation sind.