Nicht einmal 48 Stunden nach der EuroLeague-Niederlage gegen den FC Barcelona war Alba Berlin bereits erneut gefordert. Im BBL-Pokal gastierte der Vizemeister beim BBL-Absteiger HAKRO Merlins Crailsheim und sorgte mit seiner Leistung - vor allem in der ersten Halbzeit - für Entsetzen.

Williams: Haben ihnen keinen Respekt entgegengebracht

Der Titelaspirant ließ sich vom Zweitligisten über weite Strecken vorführen und lag bis in den Schlussdurchgang verdient zweistellig hinten. "Sie sind ein wirklich gutes Team", lobte Alba-Foward Trevion Williams die Gastgeber nach dem Spiel am Dyn-Mikrofon. "Man muss ihnen einfach Respekt entgegenbringen, und ich glaube, das haben wir in der ersten Halbzeit nicht getan."