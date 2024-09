Klay Thompson hat von seinem neuen Team geschwärmt und will versuchen, den legendären Lauf der 2011er Dallas Mavericks in der kommenden Spielzeit zu wiederholen.

"Ich bin aufgeregt, es ist ein ganz neues Kapitel meiner Karriere, das wirklich etwas Besonderes werden könnte", sagte Thompson am Rande eines von Dirk Nowitzki organisierten Charity-Tennis-Events. „Das Team war letztes Jahr so nah dran - nur drei Siege entfernt von einer Meisterschaft - also weiß ich, dass wir die richtigen Zutaten für den Erfolg haben. Wir müssen nur zusammenhalten und uns Woche für Woche weiterentwickeln. Ich weiß, dass wir etwas Besonderes erreichen können.”

Neben Markieff Morris (35) ist Thompson (34) der älteste Spieler im Mavs-Kader und hat in der Offseason dafür gesorgt, seine neuen Mitspieler besser kennenzulernen. "Ich wollte einfach etwas Nettes für sie tun und sie an einen meiner Lieblingsorte mitnehmen - Catalina Island. Wir hatten eine großartige Überfahrt, das Wasser war an diesem Tag wunderschön, die Sonne schien, und es war fantastisch. Wir haben viele lustige Dinge gemacht, ob es nun das Tauchen vom Boot war, das Fahren mit Jet-Skis oder einfach nur das Schwimmen an Land. Es war so ein schöner Tag, und ich denke, diese Momente als Teamkollegen sind die, die man fürs Leben schätzt", erzählte der Veteran.

Nach 13 Jahren bei den Golden State Warriors ist Thompson motiviert, sein Wissen an die jüngeren Spieler in Dallas weiterzugeben: „Das ist das Schöne daran, ein Veteran zu sein - den jüngeren Jungs eine andere Seite des Lebens zu zeigen, die wir während der Saison nicht so oft erleben”, führte er aus.

Klay Thompson will Dirks Run wiederholen

Für die kommende Mavs-Saison hat sich der 34-Jährige Inspiration bei den Titelhelden von 2011 gesucht. „Es war eine unglaubliche Gruppe, die durchgehalten hat, obwohl sie ein niedrig gesetztes Team war, und einige unglaublich talentierte Mannschaften geschlagen hat - sei es Kobes Lakers, KDs Thunder oder sogar die Beatles von Miami. Es war ein so inspirierender Lauf, und es war cool, das zu sehen. Ich werde versuchen, das in der kommenden Saison zu wiederholen”, schwärmte er.