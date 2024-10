vor 19 Minuten NBA, Preseason - komparkt Knicks gewinnen emotionales Spiel gegen Timberwolves - Warriors und Celtics weiter ungeschlagen

In der Nacht auf Montag standen insgesamt sechs Spiele in der NBA Preseason auf dem Programm. Unter anderem kam es dabei zum hart umkämpften Duell zwischen den Trade-Partnern aus New York und Minnesota. Außerdem: Kings und Nuggets verschärfen Preason-Krise, Warriors und Celtics obenauf.