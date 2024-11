Den Regularien der Liga zufolge hatten die Knicks bis Dienstag Zeit, einen 14. Spieler regulär unter Vertrag zu nehmen, zuvor lagen sie unter der Mindestgrenze. Durch die Verletzung von Mitchell Robinson ist New York auf der Center-Position dünn besetzt, weshalb sich der Vertrag für Hukporti bereits angebahnt hatte.

Der Deutsche war im Draft von den Dallas Mavericks an Position 58 ausgewählt worden, die ihn aber sogleich nach New York schickten. Von 2016 bis 2020 lief Hukporti für den Bundesligisten MHP Riesen Ludwigsburg auf, vergangene Saison hatte er in Australien bei Melbourne United gespielt.