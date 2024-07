Im Vorjahr verbuchte Jones 12,0 Punkte sowie 7,3 Assists im Schnitt und schließt für die Suns eine Baustelle. Diese hatten in der vergangenen Saison keinen echten Spielmacher im Kader, entsprechend unrund lief die Offense bisweilen.

Phoenix Suns verschreiben sich dem Small Ball

Diese Aussagen lassen vermuten, dass Phoenix erneut klein spielen wird, da weder Bradley Beal noch Devin Booker von der Bank kommen werden. Vermutlich wird das Guard-Trio zusammen mit Kevin Durant und Jusuf Nurkic die neue Starting Five bilden.

Die Suns spielten in der Vorsaison eine enttäuschende Runde und schieden bereits in der ersten Playoff-Runde gegen die Minnesota Timberwolves sang- und klanglos aus. Der 28-jährige Jones ist damit der dritte externe Neuzugang der Suns, neben ihm kamen auch Monte Morris und Center Mason Plumlee in den Valley. Dazu erhielt auch Erstrundenpick Ryan Dunn bereits einen Vertrag.