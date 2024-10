"Wir haben Kenntnis über Vorwürfe erlangt, die gegen Khalifa erhoben wurden. Diese Vorwürfe nehmen wir sehr ernst", wird Geschäftsführer Marco Baldi in einem Statement der Berliner zitiert.

Bis zur vollständigen Aufklärung dieser Vorwürfe sei Koumadje suspendiert worden, so Baldi weiter: "Über den weiteren Verlauf werde wir zum gegebenen Zeitpunkt informieren."

Laut der Bild-Zeitung handelt es sich bei den Vorwürfen nicht um Koumadjes Fehlverhalten während der Achtelfinalbegegnung im BBL-Pokal am 13. Oktober bei den Hakro Merlins Crailsheim (75:74). Dabei war der Profi aus dem Tschad "wegen einer Tätlichkeit gegenüber einem Dritten während einer Spielpause außerhalb des Spielfeldes" von der Liga für drei Pflichtspiele gesperrt worden, zudem erhielt er eine Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro. Stattdessen sollen die Vorwürfe nun aus dem privaten Umfeld des Spielers stammen.

Koumadje fiel in der vergangenen Saison mehrfach negativ auf, vor dem Vorfall in Crailsheim wurde der Big Man für drei verschiedene Vorfälle von der BBL gesperrt. Insgesamt verpasste der 28-Jährige so sieben Partien.