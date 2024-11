So emotional wie gegen Mailand hatte man Alba-Coach Israel Gonzalez lange nicht mehr gesehen. Der Spanier tigerte die Seitenlinie entlang, ließ seinen Emotionen teilweise freien Lauf und wirkte nach der Partie im Interview mit MagentaSport so glücklich, als ob sein Team gerade in den Playoffs ein entscheidendes fünftes Spiel gewonnen habe.

Gonzalez: Müssen "alle zusammen positiv sein"

Ein toller Sieg am neunten Spieltag der EuroLeague, der überhaupt erst zweite in Europas Königsklasse, dazu gesellen sich drei in der Bundesliga (in sieben Spielen) sowie der Dusel-Erfolg im Pokal bei Zweitligist Crailsheim. Nein, die Berliner haben schon bessere Zeiten gesehen, im Moment kann es nur darum gehen, diese Phase irgendwie zu überleben. Wenn dann Jonas Mattiseck, Matteo Spagnolo, Gabriele Procida und Trevion Williams allesamt Bestwerte in der EuroLeague wie gegen Mailand auflegen, nimmt man dies gerne mit.