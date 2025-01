"Verzweifelte Trades oder verzweifelte Moves können die Zukunft zerstören. Wir haben eine Verantwortung, dass die Franchise in einem guten Zustand bleibt, wenn wir fertig sind", sagte Curry nach der Niederlage gegen die Toronto Raptors. "Das bedeutet nicht, dass wir nicht versuchen sollten, besser zu werden. Natürlich wollen wir weiterhin besser werden. Niemand will in einer Situation sein, in der man Möglichkeiten auslässt", führte er aus.