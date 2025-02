Am Rande des All-Star-Wochenendes, welches in diesem Jahr in der Warriors-Heimatstadt San Francisco ausgetragen wird, wurde der viermalige NBA-Champion befragt, ob er das moderne Spiel langweilig finde. "Absolut", antwortete Green und zog den Vergleich zu den Spielen mit LeBron James von den Los Angeles Lakers.

Die moderne Spielweise vieler Mannschaften stand in den vergangenen Monaten bereits mehrmals in der Kritik. Zuletzt hatte sich auch Damian Lillard von den Milwaukee Bucks negativ über den Zustand des Spiels geäußert. "Wir orientieren uns so stark an Analytik. Die Leute sagen, man solle nur noch Dreier werfen oder Korbleger machen. Am besten keine Mitteldistanzwürfe mehr nehmen." Das entziehe jedoch den "Ursprung des Spiels", sagte Lillard weiter: "Es sollte auf drei Ebenen gespielt werden."