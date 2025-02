Wie Durant in einem ESPN-Interview erklärte, lag seine Absage nicht an den Reaktionen der Fans oder früheren Teamkollegen wie Draymond Green. "Leute reden ständig verrückt über mich. Aber das war nicht der Grund, warum ich nicht zurückwollte", stellte Durant klar. "Ich wollte einfach nicht mitten in der Saison getradet werden. Es hatte nichts mit meiner Zeit bei den Warriors zu tun."