Bronny James gab zuletzt sein Debüt in der G-League für das Farmteam der Los Angeles Lakers. Dort soll der Sohn von LeBron James Spielpraxis sammeln, allerdings wird der 20-Jährige nur in Heimspielen zum Einsatz kommen.

Das verriet Brian Windhorst (ESPN) in seinem Podcast Hoop Collective. "Er wird in der G-League nur ein Teilzeit-Spieler sein und nicht mit Linienflügen zu den Auswärtsspielen reisen. Er bekommt somit eine Sonderbehandlung", sagte der Insider.

Windhorst fügte an, dass die Lakers diesem Modell zugestimmt hätten, er selbst kritisierte jedoch die Regelung. "Für mich ist das eine Spur zu viel und ich denke, dass Bronny davon nicht profitieren wird. Ich glaube auch, dass die South Bay Lakers davon nichts haben und dass auch LeBron selbst nicht gut wegkommt."

Im Gegensatz zu den NBA-Teams reisen die Mannschaften in der G-League nicht in Privatflugzeugen, sondern reisen regulär per Linienflug. Das ist oft eine logistische Herausforderung, da viele G-League-Teams nicht in den großen Städten ansässig sind.

Bronny James noch kein Faktor in der NBA

Bronny James hatte in der Nacht auf Sonntag sein Debüt in der Entwicklungsliga gegeben, als South Bay die Salt Lake City Stars besiegte. In 31 Minuten verbuchte der Guard sechs Punkte (2/9 FG), drei Rebounds und vier Assists, vergab jedoch alle seine vier Dreier.