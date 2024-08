Das berichtet Shams Charania von The Athletic. In den vergangenen Wochen gab es noch zahlreiche Spekulationen über einen möglichen Trade, unter anderem wurden immer wieder die Golden State Warriors als möglicher Abnehmer gehandelt.

Der 27-Jährige kam vor zwei Jahren via Trade von den Cleveland Cavaliers, als die Jazz All-Star Donovan Mitchell abgaben. In seiner ersten Saison in Utah verbuchte Markkanen durchschnittlich 25,6 Punkte und gewann am Ende der Spielzeit den Award des Most Improved Player. Dazu wurde der Finne erstmals ins All-Star-Team gewählt.