So weit, so gut, dies sind die Rahmenbedingungen für unsere Wahl, die wir jetzt präsentieren werden.

NBA: Das Backcourt - BBW-All-Stars

Im Backcourt gibt es auch in der Western Conference ein ganzes Potpourri an Möglichkeiten, durch diverse Verletzungen fehlen diesmal ein paar prominente Namen, dazu aber später mehr. Wir wählen mit Kyrie Irving (Dallas Mavericks) und Jalen Williams zwei Spieler, die zwar etwas im Schatten ihrer Superstar-Kollegen stehen, jeder aber auf seine Weise das Spiel positiv beeinflusst.

Williams mag dagegen etwas überraschen, doch seine Saison, in der bisweilen als Center aushelfen musste, gehört einfach belohnt. Die Effizienz lässt zwar etwas zu wünschen übrig, doch der 23-Jährige macht so viele Dinge, die dem Team einfach helfen. Zudem verdient OKC aufgrund ihrer überragenden Saison einfach einen All-Star.

NBA: Das Frontcourt - BBW-All-Stars

NBA: Die Wildcards - BBW-All-Stars

Dieses Problem hat Anthony Edwards (Timberwolves) nicht. Zwar ist seine Saison etwas schwächer als im Vorjahr, hier spielen aber auch die Umstände in Minnesota eine gewisse Rolle. Interessant sind seine 42 Prozent von der Dreierlinie - nur ein Ausreißer oder etwas, was für die Zukunft bleibt? So oder so: Edwards bekommt die erste Wildcard.