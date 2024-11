Es war fast sieben Jahre her, dass Embiid in einem Spiel kein einziges Mal an die Freiwurflinie ging, am 09. Februar 2018 passierte ihm das zuletzt. Dabei kam es bis dato noch kein einziges Mal in seiner Karriere vor, dass er in 25+ Minuten Spielzeit ohne Versuch vom Charity Stripe blieb.

Zur Erinnerung: In drei der vergangenen vier Saisons führte Embiid die Liga in Freiwurfversuchen pro Spiel an, in der Vorsaison waren es 11,6 pro Spiel. Sobald er den Ball in der Zone bekam, war er eigentlich nur per Foul zu stoppen.

In dieser Saison ist das anders, in seinen drei bisherigen Saisonspielen steht er bei mageren sechs Freiwürfen pro Spiel und wirkt längst nicht so körperlich dominant, wie man das von ihm kennt.

Embiid mit katastrophalen Zahlen

Insgesamt nimmt der Big nur 12,3 Würfe pro Spiel bei 30,1 Minuten Spielzeit, von denen er katastrophale 32,4 Prozent trifft. In der Vorsaion nahm er noch fast doppelt so viele Würfe pro Spiel (21,8) und traf davon auch 52,9 Prozent.

Ohne die Produktion ihres Anführers sieht es für die Sixers weiterhin düster aus. Gegen die Heat hagelte es bereits die vierte Niederlage in Serie, wodurch sich Philly mit einer Bilanz von 2-11 den letzten Platz der Conference mit den Washington Wizards teilt.

Nach der Partie fiel Embiid zudem durch ein Statement über Jimmy Butler auf, indem er ihn als besten Spieler der Liga bezeichnete. "Er ist einer der besten Spieler Liga, wahrscheinlich Top-Fünf. Wahrscheinlich sogar der beste", sagte er nach der Niederlage, bei der Butler, der nur einen durchwachsenen Saisonstart hinlegte, 30 Punkte, zehn Rebounds und fünf Assists auflegte.