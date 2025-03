Da tanzte der Ball wieder auf dem Ring. Statt vier gönnte er sich diesmal nur zwei Kontakte, glitt am Ende jedoch ebenfalls durch die Reuse. Wie 2019 hatte Kawhi Leonard ein Spiel mit dem finalen Buzzer entschieden. Nun wendet ein Gamewinner in einem Spiel 7 das Schicksal natürlich auf andere Weise als einer zum Abschluss eines Spiels an einem Sonntag im März. Symbolwirkung hat Leonards Wurf über Keegan Murray und Jonas Valanciunas dennoch.

"Einfach alle aus dem Weg, damit Kawhi zu seinem Spot in der Mitte kommt", beschrieb Brian Shaw, der gegen Sacramento kurzfristig den am Rücken verletzten Tyronn Lue auf der Bank vertrat, seine Idee hinter LA’s finalem Play.“ Ich sagte ihm, dass er auf jeden Fall sicherstellen sollte, dass er den Wurf nimmt. Den anderen, dass sie einfach Platz schaffen und sich zurückhalten und ihn sein Ding machen lassen sollten. Es war tatsächlich so einfach.“

Leonard als der, der die Dinge im Zweifel regelt; der das Team schultert und ins gelobte Land führt. Darauf hofften die Clippers, als der zweifache Finals-MVP, einer der besten Spieler der vergangenen Jahre, 2019 nach der Meisterschaft mit Toronto in seine Heimatstadt wechselte. Nur machte sein Körper zu selten mit. Vor allem das Knie verursachte und verursacht permanent Probleme. Vielversprechende Playoff-Runs musste Leonard plötzlich unterbrechen. Zwischenzeitlich riss er sich das Kreuzband. Die ersten 34 Spiele dieser Saison verpasste er wegen einer Entzündung im Knie. Erstmals auf dem Court stand Kawhi am 5. Januar gegen Atlanta.

Kawhi und die Clippers: Wechselhafte Vorstellungen

Damals stieß er zu einem Team, das deutlich besser in die Saison gekommen war, als viele erwartet hatten. Nach Paul Georges Abgang kürten die Clippers nicht wenige zum Kandidaten für den freien Fall im tiefen Westen. Ohne PG und vor allem Leonard, so die Grundidee, fehlte schlicht zu viel Starpower im mitzuhalten. James Harden, Norman Powell, Ivica Zubac und eine der besten Defenses der Liga hatten andere Pläne. Wäre mit Kawhi nun sogar das drin, wovon vor allem Owner Steve Ballmer seit langem träumt? Kämen die Clippers dem Titel nun ganz nah?

Acht ihrer ersten zehn Spiele mit Leonard gewannen sie. Seither stehen vier Siegen acht Niederlagen gegenüber. Vor allem seit dem All-Star Break hat LA massive Probleme. Sechs ihrer ersten sieben Spiele nach der Pause verloren sie. Die Gründe? Unterschiedlich. Mit Powell fehlt beispielsweise der Topscorer beinahe durchgängig - erst wegen einer Knie-, nun wegen einer Oberschenkel-Verletzung -, dazu stellen die Clippers nur noch das 19. beste Offensive-Rating der Liga, treffen nur noch 34,2 Prozent ihrer Dreier (Rang 23). Helfen sollte Leonard in allen Bereichen.

Kawhi Leonard spielt bereits seine sechste Saison für die L.A. Clippers. IMAGO/Icon Sportswire

Kawhi Leonard: einer der effektivsten Spieler der jüngeren Vergangenheit

Unangenehmere Verteidiger hat die Liga in der jüngeren Vergangenheit selten gesehen. "The Klaw" besitzt nicht nur riesige Hände, sie entreißt den Ball mit einer Gnadenlosigkeit eines Michael Jordan, der einen halbschiefen Blick seines Gegenüber gerade maximal persönlich nahm. Zudem lässt sich Leonard niemals, zu keiner Zeit herumschubsen. Lakers-Coach JJ Redick kann gar nicht oft genug erzählen, wie er einmal das Gefühl bekam, gegen eine Mauer geprallt zu sein - und am Ende doch nur dezent in Kawhi hinein gelaufen war.

Offensiv eignete sich Leonard über die Jahre einen effizienten Mix aus Distanzwurf, Mitteldistanz-Magie und gnadenlosem Finish am Ring an. Knapp 40 Prozent seiner Dreier, knapp 50 Prozent seiner Würfe aus dem Feld, dazu 86 Prozent seiner Freiwürfe trifft er über seine Karriere. Einen fitten Kawhi zu stoppen, ist nahezu unmöglich. Nur war Leonard eben lange nicht fit - und spielt sich erst langsam in Form.

Kawhi? "Es ist kompletter Basketball"

Während seiner ersten acht Spiele nach dem Comeback durchbrach er nur einmal die 20-Punkte-Marke. Der, der sich wegen seines stoischen Auftretens und seines methodischen Spiels teilweise als Cyborg bezeichnen lassen muss, schien während seiner Pause tatsächlich (und verständlicherweise) Rost angesetzt zu haben. Gleichzeitig spielte er den Basketball, den er immer spielt. Rund um die Zone nutzte und nutzt er seine Kombination aus brachialer Kraft und filigraner Fußarbeit. Leonard bearbeitet seine Gegner physisch, um sie danach mit Finten, pointierten Schrittfolgen, dezenten Fakes endgültig aus dem Gleichgewicht zu bringen.

Leonard "ist nicht nur da draußen, um zu überleben", sagte beispielsweise Law Murray, Clippers-Beatwriter bei The Athletic, Ende Januar. "Er geht in diesen Spielen auf. Es ist kompletter Basketball." Leonard startete nicht in Überschallgeschwindigkeit, doch er startete durchaus vielversprechend; und behielt sich sein Tempo bei. Ein echter Slasher war Kawhi nie. Methodik, Finesse und Kraft prägten sein Spiel. Natürlich stellt sich nach all den Verletzungen die Frage, wie gut Leonard noch sein kann. Ähnlich wichtig ist jedoch die Suche nach dem Rhythmus. Nach dem Gespür für die Situation. Nach der Sicherheit. All das scheint langsam zurückzukehren.

Kawhi Leonard: Seine Stats 24/25 Spiele MIN PTS FG% 3P REB AST STL 23 29,7 18,6 46,2 36,1 5,1 2,8 1,3

Während der vergangenen neun Spiele legte Leonard sieben Mal mindestens 20 Punkte auf. Vor allem dominiert er immer häufiger. Die Lakers, vor LeBron James’ Verletzung sonst Nemesis einer jeden Offense, hatten mit Kawhi größte Schwierigkeiten. Er dunkte über Phoenix’ Sevenfooter Nick Richards, nachdem er zuvor Royce O’Neale via Crossover hatte stehen lassen. Auch die Spurs dominierte Leonard Ende Januar. Den Pelicans schenkte er nun 29 Punkte bei 60 Prozent aus dem Feld und 50 Prozent von draußen ein

Mitunter sind es einzelne Sequenzen, gleichzeitig nehmen sie in ihrer Häufigkeit zu. Auch, weil die Clippers das Minutenlimit, das Leonards erste Wochen nach der Rückkehr begleitete, immer wieder aufweichen, demnächst womöglich ganz abschaffen können. Während der ersten Spiele lag es bei 24 Minuten, Ende Januar fuhr LA das Pensum langsam nach oben. Kompliziert wurde es mitunter dennoch. Gegen die Bucks hatte Leonard die damals vorgesehenen 32 Minuten bereits 1:17 Minuten vor dem Ende erreicht. Ausgerechnet gegen Ende fehlte er defensiv, konnte weder Taurean Prince’ Dreier noch Damian Lillards Dreier verhindern. Insgesamt verloren die Clippers die Minuten ohne Kawhi mit 11 Punkten, das Spiel jedoch nur mit 6.

Kawhi Leonard gewann mit Toronto und San Antonio je einen NBA-Titel. IMAGO/Icon Sportswire

Kawhi: Schon wieder klarer Plus-Spieler

Wie wichtig Leonard bereits jetzt wieder für die Clippers ist, illustrieren auch die Zahlen. Laut Cleaning the Glass liegt die Punktdifferenz pro 100 Ballbesitze mit Kawhi bei +6,6 (85. Perzentil unter den Forwards). Über die vier Spielzeiten zuvor lag der Wert jeweils deutlich im zweistelligen Bereich, Leonard damit immer mindestens im 93. Perzentil.

Ganz der Dominator ist er gut zwei Monate nach seiner Rückkehr also noch nicht. Gerade die Effizienz fehlt noch ein wenig. Beispielsweise liegt die effective Field Goal Percentage laut Cleaning the Glass um 7,7 Prozentpunkte niedriger als vergangene Saison (51 vs. 58,7 Prozent). Auch die Quoten aus der Mitteldistanz halten nicht mit denen aus der letzten Spielzeit (42 vs. 50 Prozent) mit, sind sogar so niedrig wie seit Leonards Rookie-Saison nicht mehr.

Vor seinem Gamewinner, übrigens dem zweiten seiner Karriere, hatte Kawhi gegen die Kings 12 seiner 18 Würfe daneben gesetzt, beim Sieg gegen die Knicks traf er nur 33,3 Prozent seiner Würfe. Noch fehlen Rhythmus und Selbstverständnis. Viel entscheidender für den Moment ist jedoch ohnehin die Gesundheit.

L.A. Clippers: Die kommenden Spiele

Kawhis Ziel für den Moment? "Am Ende der Saison fit zu sein"

Da er wegen seines Knies derzeit keine Back-to-Backs absolvieren soll und darf, setzte Kawhi zwar einige Spiele aus, wirklich verletzt verpasste er seit seiner Rückkehr jedoch keine Partie. Einzelerlebnisse spielen daher derzeit eine untergeordnete Rolle.

"Ich denke gar nicht darüber nach", sagte Leonard nach dem Kings-Spiel angesprochen auf seinen Gamewinner. "Es ist ein Spiel. Mein Ziel ist, am Ende der Saison fit zu sein, damit ich einen guten Sommer haben kann, während dessen ich mich mir keine Sorgen um einen Reha-Prozess machen muss oder darum ob ich das Training Camp verpasse. Am Ende der Saison brauchen wir natürlich auch die Siege. Ich glaube, das wird uns helfen, ein besseres Team zu werden."

Mit 35 Siegen und 30 Niederlagen stehen die Clippers derzeit auf Rang 8 im Westen. Auch wegen Niederlagen wie nun gegen die abgeschlagenen Pelicans benötigen sie wohl das Play-in, um sich für die Playoffs zu qualifizieren. Wie weit es gehen kann, lässt sich schwer deuten. Angesichts der Schwankungen zählen sie derzeit nicht zum Contender-Kreis. Unangenehm sollten die Clippers mit einem fitten Kawhi Leonard nahe seiner Bestform dennoch sein.