In einem engen Duell zwischen zwei Playoff-Anwärtern lieferten sich die Clippers und die Kings ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen. James Harden führte sein Team mit 29 Punkten, 9 Rebounds und 11 Assists an, während Ivica Zubac mit 22 Punkten und 14 Rebounds unter den Körben dominierte. Doch am Ende war es Kawhi Leonard, der mit seinem entscheidenden Wurf den Sieg sicherte.