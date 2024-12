Sein Geheimnis liege in der beharrlichen Trainingsarbeit, sagte James, der gegen Sacramento auf 19 Punkte kam. "Ich habe mir in der Offseason nie viel Zeit genommen", sagte er: "Mittlerweile ein bisschen mehr." James wird am Ende des Monats 40 Jahre alt, der Goldmedaillengewinner von Paris zählt aber noch immer zu den absoluten Topstars.