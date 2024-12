James wechselte 2018 von den Cleveland Cavaliers nach L.A., seither gewannen die Lakers 2020 die Meisterschaft und erreichten in vier der sechs Spielzeiten die Playoffs. In dieser Zeit verlängerte James mehrfach, für die kommende Saison hält der 40-Jährige eine Spieler-Option über 52,6 Millionen Dollar.

James: Kann noch hohem Level spielen

Wann dies der Fall sein wird, ist weiterhin unklar. Zuletzt gab James an, dass er nicht mehr viel Zeit in der Liga habe, kürzlich überholte der beste Scorer der NBA-Geschichte Kareem Abdul-Jabbar für den Rekord der meisten gespielten Minuten in der NBA. "Ich könnte auf so einem hohen Level vermutlich noch fünf bis sieben Jahre spielen, wenn ich das möchte", vermutete LeBron, der aber auch nachschon. "Das werde ich aber nicht machen."