Die Los Angeles Lakers spielen in dieser Preseason gleich sechs Spiele, als Nächstes steht ein Auswärtsspiel in Milwaukee auf dem Programm. LeBron James zeigte sich über den Trip in den Mittleren Westen nicht erfreut.

"Kann mir bitte jemand erklären, warum wir in ein Flugzeug steigen, um ein Vorbereitungsspiel in Milwaukee auszutragen?", fragte James auf X und deutete damit an, dass er kein Freund der Reise ins knapp 3.000 Kilometer entfernte Wisconsin sei.

Laut ESPN tun die Lakers den Bucks einen Gefallen, da diese im Vorjahr die Reise nach Los Angeles während der Vorbereitung auf sich nahmen.

Die Lakers tragen ihre Vorbereitungsspiele alle auswärts aus, da die heimische Arena wegen Renovierungsarbeiten geschlossen ist. Auch deswegen spielten die Lakers ihre ersten beiden Preseason-Spiele in Palm Desert/Kalifornien aus. Nach dem Auftritt in Milwaukee stehen noch drei weitere Partien in vier Tagen aus, zunächst in Las Vegas gegen Golden State, dann in Phoenix bei den Suns und abschließend in San Francisco erneut gegen die Warriors.

"Keine optimale Vorbereitung": Redick stimmt LeBron zu

"Es ist keine optimale Vorbereitung für uns", gab auch Coach J.J. Redick zu, als er auf das Programm seines Teams angesprochen wurde. In der Vergangenheit spielten die Lakers meist ein paar Heimspiele sowie Partien in anderen Arenen in der Umgebung, in denen es kein NBA-Team gibt.