Grizzlies-Star sorgt für Kontroverse "Kann ich nicht respektieren": Schröder ärgert sich über Morant

Die Brooklyn Nets hielten in Memphis lange gut mit, dann verloren die Gäste aus New York etwas die Fassung. Am Ende gerieten Coach Jordi Fernandez sowie Dennis Schröder mit Grizzlies-Star Ja Morant aneinander.