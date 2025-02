Statistisch spielt Wagner die beste Saison seiner Karriere. Pro Spiel legte er bislang 25 Punkte und jeweils knapp über fünf Rebounds und Assists auf. Vor seiner Verletzung rangierte Orlando auf einem sicheren Playoff-Platz. Doch da liegt die Krux. Wagner verpasste aufgrund einer Verletzung am Bauchmuskel 20 Saisonspiele, wohl ein Hauptgrund für die Nichtnominierung im All-Star-Game.

1. Franz Wagner

In dieser Saison übernimmt Wagner bereits deutlich mehr Verantwortung als noch in den Jahren zuvor. Insbesondere während der Zeit, in der Co-Star Banchero verletzt fehlte, entwickelte sich der Berliner zum "Go-to-Guy" der Mannschaft und war einer der Hauptgründe für das Ausbleiben einer sportlichen Talfahrt.