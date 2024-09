"Wir hatten damals bereits De’Aaron Fox, der die gleiche Position spielte, im Jahr zuvor gedraftet", erklärte Divac der kroatischen Seite Index. "Damals dachte ich, dass Fox unser Franchise Player werden könnte. Wir werden sehen, ob ich damit falsch lag. Für den Moment sieht es so aus, aber ich glaube weiter daran, dass Fox mal besser sein wird."

2017 hatten die Kings Fox als ihren neuen Point Guard gedraftet, im folgenden Jahr hielt Sacramento sogar den zweiten Pick. Phoenix zog an Position eins Deandre Ayton, während die Kings sich für Marvin Bagley entschieden. Atlanta zog danach Doncic, tauschte diesen aber umgehend gegen Trae Young.

Divac erklärte, dass er damals daran zweifelte, dass Doncic und Fox zusammen funktionieren würden. "Fox ist ein Point Guard, der den Ball braucht, gleiches gilt für Luka. Hätte ich Luka gezogen, hätte ich Fox traden müssen." Divac wies aber auch darauf hin, dass Phoenix ebenfalls Doncic ignoriert habe, obwohl die Suns in Igor Kokoskov gerade Donics Coach aus der slowenischen Nationalmannschaft verpflichtet hatte.

Vlade Divac über Beziehung zu Vater von Doncic

Fox wurde 2023 immerhin All-Star und ins All-NBA Third Team gewählt, doch an die Erfolge von Doncic kommt der 26-Jährige nicht heran. Auch der Teamerfolg blieb in Sacramento aus, lediglich 2023 konnte man sich für die Playoffs qualifizieren, dort setzte es aber eine Niederlage gegen die Golden State Warriors (3-4).