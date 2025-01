In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch treffen die Denver Nuggets auf die Philadelphia 76ers - eigentlich ein Highlight im NBA-Kalender. Denn es sollte das Aufeinandertreffen der beiden vermeintlich besten Center der Welt sein: Nikola Jokic gegen Joel Embiid. Doch so oft dieses Duell angekündigt wurde, so selten kam es tatsächlich zustande. Und auch diesmal muss Embiid passen.

Joel Embiid wird das Spiel in Denver verpassen - zum fünften Mal in Folge. Grund ist eine Schwellung im linken Knie, die laut 76ers-Angaben nach einem Training auftrat. Damit reiht sich ein weiteres Kapitel in die kuriose Geschichte dieses beinahe nie stattfindenden Duells ein.

Seit seinem NBA-Debüt 2014 hat Embiid gerade einmal zwei Spiele in Denver bestritten, zuletzt am 8. November 2019. Ironischerweise ging dieses Spiel in die Geschichte ein: Jokic versenkte damals einen Gamewinner, nachdem die Nuggets einen 21-Punkte-Rückstand aufgeholt hatten.

Für Fans in Denver ist Embiids Abwesenheit fast schon Routine. In den letzten Jahren verpasste er Spiele in der Mile High City aus den unterschiedlichsten Gründen: Verletzungen, angebliche Blessuren, oder - wie Kritiker meinen - taktische Entscheidungen. Besonders 2023 sorgte sein kurzfristiger Ausfall für Aufsehen. Embiid war bis kurz vor Spielbeginn nicht einmal auf der Verletztenliste, tauchte dann aber in Freizeitklamotten auf der Bank auf und provozierte die Fans, die für das lang ersehnte Duell gekommen waren.

Jokic vs. Embiid: Rivalität auf Distanz

Die Abwesenheiten Embiids in Denver sind nicht nur ärgerlich für die Fans, sondern werfen auch ein Licht auf die ungleiche Dynamik zwischen den beiden Superstars: Jokic hat Embiid mittlerweile in fast allen relevanten Kategorien überholt: drei MVP-Titel, eine NBA-Meisterschaft und ein Finals-MVP stehen auf seiner Seite. Embiid dagegen hat trotz mehr Talent im Kader nie die Conference Finals erreicht.

Während Jokic in Denver immer verfügbar war, lieferte Embiid seine besten Leistungen gegen Jokic oft in Philadelphia ab - auf heimischem Boden und mit seinem Publikum im Rücken. Bei diesen Duellen wusste Embiid aber stets zu überzeugen: Die letzten beiden Partien in Philadelphia entschieden die Sixers jeweils für sich. Beide Male waren die beiden Center die Topscorer ihrer Teams. Jokic erzielte insgesamt 49 Punkte und holte ganze 27 Rebounds, doch Embiid stellte den Serben mit insgesamt 88 Punkten und 25 Rebounds trotzdem in den Schatten.

Was bleibt vom Mythos?