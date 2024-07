Beim serbischen Kantersieg gegen Puerto Rico lieferte der amtierende NBA-MVP Nikola Jokic mal wieder so ab, wie man es von ihm kennt: 14 Punkte, 15 Rebounds und 9 Assists. Und das in nur 23 Minuten auf dem Feld. Eine dominante Vorstellung des Superstars der Serben, der insbesondere das Spiel in der Zone kontrollierte. Ein Assist mehr und Jokic hätte, wie schon so oft in der NBA, das Spiel mit einem Triple-Double beendet. Seine Statline stand dabei schon im dritten Viertel auf dem Spielberichtsbogen, in den letzten zehn Minuten wurde Jokic geschont.

Statt seinen besten Spieler im Schlussabschnitt noch einmal einzuwechseln, damit dieser in eine elitäre Riege einzieht, zog es Serbien-Coach Svetislav Pesic vor, noch einmal allen Spielern Einsatzzeit zu geben. Am Ende zählte nämlich eine andere Zahl: Das 107:66 auf der Anzeigetafel.

Luka Doncic und LeBron James schafften Triple-Double bei Olympia

Ein Triple-Double bei den Olympischen Spielen schafften bisher nämlich erst drei Spieler: Sloweniens Luka Doncic (16 Punkte, 10 Rebounds, 18 Assists) bei den letzten Spielen in Tokio, LeBron James (11 Punkte, 14 Rebounds, 12 Assists) in London 2012 und Alexander Belov (23 Punkte, 14 Rebounds, 10 Assists) im Jahr 1976 für die damalige Sowjetunion. Jokic interessierte seine knapp verpasste historische Statline nach dem Spiel aber herzlich wenig: "Oh, es ist, wie es ist", sagte er dem Portal BasketNews.

Ist froh, mit Nikola Jokic in einem Team zu spielen: Nikola Milutinov. IMAGO/USA TODAY Network

Viel wichtiger sei der Teamerfolg, zu dem alle Spieler beigetragen hätten, betonte auch Mitspieler Marko Guduric: "Sieben Spieler haben heute zweistellig gescort, dafür interessieren wir uns. Wir sind stolz, dass wir ein echtes Team sind und auch so spielen." Sowieso seien derartige Zahlen für Jokic nichts Besonderes, ergänzte Nikola Milutinov: "Alle wissen, wie gut er ist. Es ist nichts Neues für ihn, er macht das sein ganzes Leben schon", so der Big Man von Olympiakos Piräus, der im vergangenen Jahr Vizeweltmeister hinter Deutschland geworden war. Jokic hatte damals gefehlt: "Es ist wirklich schön, dass er zurück ist und eine große Ehre für uns, mit ihm auf dem Feld zu stehen und in der Kabine zu sein", so der 29-Jährige.

Das Team steht über allem - Serbiens Fokus auf den Südsudan

Davon, dass dem Center ein Assist zum Triple-Double fehlte, habe die Mannschaft durch einen Zuschauer mitbekommen: "Wir haben es von einem Fan gehört. Er rief: 'Bring Nikola wieder rein': Aber ich denke, ihn langweilt das eher, sowas zu hören", sagte Bogdan Bogdanovic: "Er ist sowieso dominant. Ich kann versichern, dass er nicht für die Stats spielt."