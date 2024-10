Vor dem olympischen Basketball-Turnier waren sich alle Experten einig: An Team USA mit seinem Monsterkader führt kein Weg vorbei als Goldmedaillengewinner. Dementsprechend starteten die US-Boys als großer Favorit in das Turnier. Im Halbfinale gegen Serbien um den dreimaligen NBA-MVP Nikola Jokic sah es dann aber lange danach aus, als würde die vermeintliche Übermannschaft das Finale tatsächlich verpassen. Die Serben spielten das ganze Spiel über nahezu an ihrem Optimum - und führten vor dem letzten Viertel mit 13 Zählern.