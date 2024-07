Joel Embiid: Die Kritiker melden sich schon

Blickt man aber auf die ersten drei Partien, dann wird diese Entscheidung eher nicht über Wohl und Übel bei der Vergabe der Goldmedaille entscheiden. Im Gegenteil: Die ersten Kritiker kommen in den USA schon wieder aus den Löchern. "Ich sehe Joel und ich sorge mich, weil er nicht fit zu sein scheint. Für mich sieht das nicht gut aus", merkte ESPN-Experte Kendrick Perkins an. Nun sind Perkins‘ Worte nicht golden, in diesem Punkt hat der frühere Big Man aber durchaus recht und vertritt eine Meinung, die in den USA nicht wenige teilen.