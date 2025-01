"Nein, das glaube ich nicht. Da bin ich ehrlich", sagte Kessens nach dem Statement-Sieg auf die Frage, ob er mit einer so guten Leistung von sich selbst gerechnet habe. Kurz zuvor hatten seine Berliner die Academics Heidelberg 40 Minuten lang an die Wand gespielt. Mit 10 Punkten und 14 Rebounds erzielte der 33-Jährige gleich im ersten Spiel ein Double-Double.

Am kommenden Freitag geht es für die Albatrosse in der EuroLeague weiter - ausgerechnet gegen den Ligakonkurrenten Bayern München. Michael Kessens wird allerdings nicht dabei sein können. Da der Big Man in dieser Saison bereits für Paris Basketball in der Königsklasse auflief, erhielt er keine Spiellizenz für den Wettbewerb.