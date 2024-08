vor 2 Stunden Zuletzt galten die 76ers als neuer Klub des Franzosen Jetzt offiziell: "Bewegter" Yabusele verlässt Real Madrid

Was bereits seit einiger Zeit im Raum stand, hat Real Madrid nun bekanntgegeben: Guerschon Yabusele verlässt die Königlichen und heuert wohl in der NBA an.