NBA-Star Jimmy Butler machte bei der neuen Unrivaled League deutlich, wie sehr er von WNBA-Spielerin Satou Sabally beeindruckt ist. Während der Übertragung erklärte Butler: "Sie kann alles, und sie kämpft. Das liebe ich. Sie arbeitet hart an sich und will großartig sein. Ich kann von ihr lernen, und ich denke, jeder kann das." Butler, der ein Shirt mit Saballys Namen trug, war an diesem Abend courtside und unterstrich damit seine Unterstützung für die zweifache All-Star-Spielerin. Vergangene Woche trainierten die beiden zudem gemeinsam, wobei Butler Sabally wertvolle Einblicke in seine Herangehensweise und Übungen vermittelte.