In der jüngeren Vergangenheit gab es schon einige Fälle von tiefer Venenthrombose, wie die Diagnose von Wembanyama lautet. Im vergangenen Jahr mussten Ausar Thompson (Detroit Pistons) und Christian Koloko (damals Toronto Raptors) wegen der gleichen Sache lange pausieren, im Fall von Koloko soll sogar die Karriere am seidenen Faden gehangen haben. Der Center durfte nach neun Monaten Pause wieder spielen.

NBA: Zweimaliger NBA-Champion Bosh musste Karriere beenden

Hall of Famer Chris Bosh musste wegen solcher Blutgerinnsel seine Karriere beenden, bei ihm kam 2016 hinzu, dass auch die Lunge betroffen war. Ein solches Gerinnsel kann die Arterien beeinflussen und somit den Blutkreislauf stören, was lebensbedrohlich sein kann. Bei Wembanyama befindet sich das Blutgerinnsel in der Schulter und wurde früh festgestellt, sodass durch diverse Blutverdünner behandelt werden kann.