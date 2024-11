Da Brooklyn über den eigenen Pick im kommenden - als sehr gut eingestuften - Draft verfügt, ist es kontraproduktiv besonders gut abzuschneiden. Dass sich die Nets also noch in dieser Spielzeit von Schröder trennen werden, ist nicht unwahrscheinlich.

"Ich habe eine Statistik gelesen, dass, wer auch immer in den letzten 15 einen Rebuild gemacht hat und verlieren wollte, am Ende nicht erfolgreich war", sagte Schröder gegenüber der New York Post. "Natürlich machen wir gerade hier einen Rebuild mit allen den jungen Spielern, aber wir wollen trotzdem gewinnen in dieser Phase. Wir wollen ein Playoff-Team sein."