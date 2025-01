28,9 Punkte, 5,4 Rebounds und 7,5 Assists. Die Zahlen von LaMelo Ball in der laufenden Saison lesen sich erst einmal gut, sehr gut sogar. In seinem fünften Jahr in der NBA hat der Guard der Charlotte Hornets seine Statistiken noch einmal steigern können - und ist hinter MVP-Kandidaten wie Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo und Shai Gilgeous-Alexander momentan viertbester Scorer der Liga. Die Nominierung zum Allstar sollte da doch komplett klar sein. Oder?

Ginge es nach den Fans, wäre diese Frage mit "Ja" zu beantworten. Bei der Fan-Wahl zum All-Star Game 2025 landete er bei den Guards im Osten auf Platz eins. Kein Wunder, ist der jüngste der drei Ball-Brüder doch seit Jugendtagen ein Internetphänomen - und war bereits im Teenageralter gehypt. Auch in den vergangenen Jahren war er bei der Fan-Wahl regelmäßig oben dabei, Highlight-Tapes von ihm laufen auf Plattformen wie TikTok hoch und runter. Seine aktuellen Zahlen auf dem Feld tun da ihr Übriges.

LaMelo Ball: Seine Stats 24/25 Spiele MIN PTS FG% 3P% REB AST 30 34,1 28,9 41,9 33,4 5,4 7,5

Schwache Quoten - schafft es Ball als Reservist?

Auf der anderen Seite spielt Ball beim drittschlechtesten Team der NBA, das nach 42 Spielen gerade einmal 12 Siege eingefahren hat. Außerdem agiert er nicht sonderlich effektiv. 23,9 Würfe nimmt Ball pro Spiel, seit 2010 knallten in einer Saison nur Russell Westbrook (24 FGA in 16/17) und James Harden (24,5 in 18/19) häufiger auf den Korb. Fast 13 Dreier nimmt der 23-Jährige pro Spiel, versenkt davon aber nur jeden Dritten. Seine Feldwurfquote von knapp 43 Prozent ist ebenfalls nicht berauschend. Was auch die zur Wahl berechtigten Medienvertreter so sahen: Dort landete Ball nur auf Rang sieben unter allen Guards im Osten.

Natürlich stellt sich aber auch die Frage, wer aus der Mannschaft sonst die Verantwortung im Scoring übernehmen soll. Für seinen Teamkollegen Miles Bridges ist die Sache jedenfalls klar: "Ich denke, er ist der aufregendste Spieler der Liga. Jeder will Melo sehen. Er macht 29 im Schnitt. Ich sehe also keinen Grund, warum er nicht dabei sein sollte", sagte er nach dem Sieg der Hornets gegen die New Orleans Pelicans. Sollte Ball nicht berücksichtigt werden, werde das den Topscorer Charlottes aber nicht aus der Bahn werfen, so Bridges: "Aber selbst wenn nicht, wird das eine große Motivation für ihn sein, weiterzumachen. Ich persönlich denke aber, er sollte dabei sein."

LaMelo Ball war bereits 2022 einmal All-Star. Scott Kinser-Imagn Images

Ball: Ein bisschen wie Trae Young

Es gibt dennoch auch weitere Gründe, die gegen Ball sprechen. Coach Charles Lee setzte seinen Star bereits einige Male in der Crunchtime auf die Bank. Ball verteidigt einfach zu schwach, ist bisweilen unkonzentriert und somit eine Schwachstelle. Teambuilding um den 23-Jährigen ist so nicht einfach, es ähnelt ein wenig dem Fall von Trae Young in Atlanta, der ebenfalls trotz Fabelzahlen stets ein Wackelkandidat für das All-Star Game ist.

Bis zum 30. Januar muss sich Ball nun noch gedulden, um zu erfahren, ob er von den Coaches zum zweiten Mal als Reservist für das All-Star Game berücksichtigt wird. Das erste Mal war er 2022 dabei. Die Diskussionen dürften aber auch in Zukunft nicht abreißen, es sei denn, die Charlotte Hornets mausern sich mit Ball an der Spitze in den kommenden Jahren zu einem ernstzunehmenden Team. Wobei dass den Fans ziemlich egal sein dürfte, der Hype um den Guard wird so schnell schließlich nicht einbrechen.