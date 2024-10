NBA: Isaiah Hartenstein mit starkem Debüt für OKC

Nach seinem Wechsel von den Knicks nach Oklahoma im Sommer stand der Center erstmals beim Sieg über die Spurs (112:107) auf dem Parkett und machte direkt ein super Spiel. In 20 Minuten verzeichnete der Deutsche neben 4 Punkten 8 Rebounds (3 am offensiven Brett) und spielte 7 Assists bei nur zwei Turnovern. Am Ende stand für ihn mit +20 das beste Plus-Minus (geteilt mit dem zweiten Neuzugang Alex Caruso) aller OKC-Spieler auf dem Statistikbogen.