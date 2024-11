Wie die NBA am Montag bekannt gab, ist die Vereinbarung Teil eines umfassenden Deals zwischen TNT Sports, ESPN und der Liga. Dadurch bleibt die Show in ihrer bisherigen Besetzung - Ernie Johnson Jr., Charles Barkley, Kenny Smith und Shaquille O’Neal - erhalten. TNT Sports wird "Inside the NBA" weiterhin aus seinen Studios in Atlanta produzieren, während die Show auf ESPN und ABC im Rahmen von High-Profile-Events wie den NBA Finals, Conference Finals und anderen Spitzenspielen ausgestrahlt wird.

Die Vereinbarung markiert den Beginn eines 11-jährigen Medienrechtsabkommens zwischen der NBA und ESPN ab der Saison 2025/26. Gleichzeitig wird TNT Sports keine NBA-Spiele in den USA mehr ausstrahlen, behält jedoch Rechte für Spiele in anderen Ländern, darunter Polen, Dänemark und Lateinamerika. Zudem beinhaltet die Einigung, dass Warner Bros. Discovery, die Muttergesellschaft von TNT Sports, globale Rechte für NBA-Inhalte auf Plattformen wie Bleacher Report und House of Highlights erhält, ohne zusätzliche Gebühren zahlen zu müssen.

NBA: O'Neal noch ohne Vertrag für nächste Saison

Ein potenzielles Problem betrifft jedoch die Zukunft von Shaquille O’Neal. Sein Vertrag mit Warner Bros. Discovery läuft am 1. Juli 2025 aus, und es ist noch unklar, ob er Teil der Show bleiben wird. O’Neal, dessen Vertrag ausschließlich die NBA umfasst, äußerte Berichten zufolge Frustration darüber, dass das neue Abkommen öffentlich gefeiert wird, obwohl seine eigene Vertragslage ungeklärt ist. Im Gegensatz zu seinen Co-Moderatoren, die auch in anderen Projekten des Unternehmens tätig sind, ist O’Neals Engagement derzeit rein auf "Inside the NBA" beschränkt.