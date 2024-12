Die Entscheidung, sich der einflussreichen Agentur unter der Leitung von Rich Paul anzuschließen, wurde am Sonntag bekannt, wie ESPN berichtet. Klutch Sports vertritt unter anderem Stars wie LeBron James und Anthony Davis und könnte Ingrams zukünftige Verhandlungen maßgeblich beeinflussen.

Die Pelicans und Ingram hatten in der vergangenen Offseason weder eine Vertragsverlängerung noch einen Trade vereinbart, was Spekulationen über seine Zukunft schürte. Ingram befindet sich in der letzten Saison seines Vertrags, der ihm 36 Millionen Dollar einbringt, bevor er im Sommer zu einem der begehrtesten Free Agents wird. Pelicans-Manager David Griffin hatte im Juni gesagt: "Brandon möchte bleiben. Gleichzeitig gibt es finanzielle Realitäten, die wir alle berücksichtigen müssen."