Nach fünf teils deprimierenden Niederlagen in Serie konnten die Mavericks in der Nacht auf Dienstag mit einer Rumpftruppe in San Antonio mit 133:129 gewinnen und bauten den Vorsprung auf Rang elf wieder auf 2,5 Spiele aus. Dabei fehlten erneut zahlreiche Rotationsspieler, darunter auch die Superstars Kyrie Irving (Kreuzbandriss) und Anthony Davis (Adduktorenzerrung).