Nationalspieler Justus Hollatz hat in einem exklusiven Interview mit SPORT1 über seine Rückkehr in die BBL, seine Ziele mit dem FC Bayern und die Kritik von Dennis Schröder am NBA-System gesprochen. Der 23-jährige Point Guard wechselte Ende Januar von Anadolu Efes Istanbul nach München und möchte nun direkt mit dem deutschen Meister den Pokal gewinnen.

Am Wochenende steht das BBL Top Four in Weißenfels an, bei dem Bayern als Titelverteidiger und Favorit ins Rennen geht. Justus Hollatz, der erst vor wenigen Wochen in München angekommen ist, hat eine klare Erwartung: "Wir wollen die Trophäe. Das sollte die Erwartung und auch das Ziel sein", erklärte Hollatz gegenüber SPORT1.

Obwohl er in den letzten Tagen krank war, möchte er seine Rolle im Team bestmöglich erfüllen: "Ich probiere einfach, in der Verteidigung aggressiv zu sein und in der Offensive Struktur reinzubringen." Für Hollatz ist das Turnier eine besondere Gelegenheit, sich erstmals in einem wichtigen Wettbewerb mit den Bayern zu beweisen, da er in der EuroLeague aufgrund der Wechselregularien nicht spielberechtigt ist.

Hollatz und Herbert: Von der Olympia-Enttäuschung zur Zusammenarbeit in München

Sein Wechsel zum FC Bayern ist nicht nur sportlich eine Herausforderung, sondern auch eine Chance, mit einem vertrauten Trainer zusammenzuarbeiten. Gordon Herbert, unter dem Hollatz 2023 Weltmeister wurde, spielte eine entscheidende Rolle bei seinem Transfer: "Gordie vertraut mir sehr. Ich glaube, das gibt es nicht oft im Profibereich, dass es einen Trainer gibt, der so viel von dir hält und auch mal in einer schwierigen Zeit auf dich setzt."

Doch nicht immer war das Verhältnis ungetrübt: Vor den Olympischen Spielen strich Herbert ihn kurz vor dem Turnier aus dem Kader. "In dem Moment war man natürlich für die ersten Tage erstmal ein bisschen sauer. Ich bin aber kein Mensch, der nachtragend ist. Ich weiß auch, dass es für ihn eine sehr schwere Entscheidung war. Deswegen ist alles entspannt und wir verstehen uns noch immer so gut wie vorher."

Langfristige Pläne mit den Bayern

Hollatz hat beim FC Bayern einen langfristigen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Sportdirektor Dragan Tarlac bezeichnet ihn als "Prototyp eines modernen Point Guards" und sieht ihn als wichtigen Baustein für die Zukunft des Teams. Für Hollatz selbst sind die Ziele klar: "Ich möchte mich weiterentwickeln, in der EuroLeague ankommen und wichtige Minuten sehen. Mit Bayern möchte ich so viele Erfolge haben, wie es geht, und viele Titel gewinnen."

Systemkritik an der NBA: "Ich verstehe, was Dennis meint"

Kürzlich hatte sich der Nationalmannschaftskollege von Hollatz, Dennis Schröder, öffentlich darüber beklagt, dass Spieler in der NBA oft kurzfristig und ohne Rücksicht auf ihre persönliche Situation getradet werden und dabei von "Sklaverei" gesprochen. "Ich glaube nicht, dass er damit wirklich Sklaverei meinte. Aber das Geschäft ist auf jeden Fall wild."