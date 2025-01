Als Tuomas Iisalo 2021 das Ruder in Bonn übernahm, begann eine Erfolgsgeschichte. Der Finne führte die Telekom Baskets zurück an die Spitze der Basketball-Bundesliga. Unter seiner Leitung erreichte das Team zweimal das Halbfinale der Playoffs, gewann die Basketball Champions League 2023 und avancierte zum Meisterschaftskandidaten. Iisalos Mannschaft glänzte mit einer starken Hauptrunde 2022/23 (32-2 Siege) und einer makellosen Heimserie. Auch persönlich wurde Iisalo mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als Trainer des Jahres in der BBL und der Champions League.

Mit seinem Wechsel zu Paris Basketball im Sommer 2023 hinterließ er große Fußstapfen - vielleicht zu groß. Mittlerweile ist Iisalo bei den Memphis Grizzlies als Lead Assistant an der Seitenlinie aktiv und verzückt die NBA mit geballter Offensiv-Power.

Wurde von den Telekom Baskets Bonn freigestellt: Roel Moors. IMAGO/Beautiful Sports

Schwieriger Übergang: Roel Moors und die Krise

Roel Moors trat im Sommer 2023 die Nachfolge von Iisalo an. Der Belgier konnte jedoch nicht an die Erfolge seines Vorgängers anknüpfen. Zwar führte er die Baskets in seiner ersten Saison ins Playoff-Viertelfinale der BBL und der Basketball Champions League, doch die Leistungen waren bereits inkonstant.

In der aktuellen Spielzeit 2024/25 verstärkte sich die Talfahrt. Nach 16 Spielen rangieren die Baskets mit acht Siegen und acht Niederlagen nur auf Platz neun. Besonders die Abwehr schwächelt: Mit einem schwachen Defensiv-Rating (Platz 14 von 17 in der BBL) ist Bonn weit von der früheren Stabilität entfernt.

Das jüngste Heimspiel gegen die Skyliners Frankfurt, das Bonn mit 70:77 verlor, machte die Probleme deutlich. Gegen den Vorletzten der Liga fehlte es an Rhythmus, Struktur und Siegeswillen - das Ereignis, das das Fass zum Überlaufen brachte.

Auch im BBL-Pokal sowie vor Kurzem in der Basketball Champions League musste das Team bereits frühzeitig die Segel streichen. Besonders alarmierend ist die aktuelle Negativserie der Bonner. Die vergangenen vier Spiele in Folge gingen verloren.

Neuanfang mit Marko Stankovic

Nach der enttäuschenden ersten Saisonhälfte entschied sich der Verein, Moors zu beurlauben. Sein bisheriger Assistent Marko Stankovic übernimmt die Verantwortung und soll die Mannschaft aus der Krise führen. Sportdirektor Savo Milovic setzt großes Vertrauen in den Serben, der bereits bis 2027 unterschrieben hat: "Wir erhoffen uns von Marko Stankovic einen Impuls, der über diese Saison hinausgeht."

Stankovic kennt das Team seit 2022 und war Teil des BCL-Erfolgs 2023. Doch die Aufgabe ist enorm: Die Defensive muss stabilisiert, die Mentalität gestärkt und Konstanz in die Leistungen gebracht werden.

Die Offensive bleibt in dieser turbulenten Saison ein zweischneidiges Schwert. Angeführt von Darius McGhee, einem potenziellen MVP-Kandidaten, glänzt das Team phasenweise mit spektakulärem Scoring und kreativer Spielgestaltung. McGhee selbst beeindruckt mit seiner Fähigkeit, schwierige Würfe zu treffen und das Spiel an sich zu reißen, agiert jedoch nicht immer konstant. Seine Leistungen schwanken zwischen spielentscheidendem Genie und einfachen Fehlern. Das Offensiv-Rating zeigt zwar den fünften Platz in der Liga, aber die fehlende Stabilität im Zusammenspiel sorgt immer wieder für Einbrüche.

Schlittern die Bonner weiter in Richtung Krise?