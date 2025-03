Bronny James: G-League als Sprungbrett für NBA

Während seine Statistiken in der NBA mit durchschnittlich 1,6 Punkten, 0,5 Rebounds und 0,4 Assists eher unauffällig sind, überzeugt er in der G-League umso mehr. Für die South Bay Lakers legt er im Schnitt 20,6 Punkte, 4,9 Rebounds und 5,2 Assists auf. Die Zeit in der Entwicklungsliga sieht er als wichtigen Schritt in seiner Karriere. "Ich versuche, so unauffällig wie möglich zu bleiben. Die Arbeit hinter den Kulissen hat mir wirklich geholfen, und ich sehe die Fortschritte."