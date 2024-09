"Ich weiß es nicht - ich liebe den Sport auf jeden Fall", sagte James angesprochen auf eine mögliche Zukunft als Kommentator in der NBA. „Ich liebe Basketball, ich liebe Football. Und ich schaue es nicht nur als Fan, sondern analysiere auch Matchups und solche Dinge. Ich bin mit Sport aufgewachsen. Wenn du in Nordost-Ohio aufwächst, dann wirst du automatisch mit Sport groß.”

Quarterback-Legende Tom Brady ist derzeit als Kommentator in seiner ersten Saison in der NFL aktiv und könnte als Vorbild für James dienen. "Ich sehe, was Tom Brady macht. Er macht es bisher großartig. Und wir werden sehen. Selbst wenn es nur ein Gastauftritt wäre. Ein oder zwei Spiele, wenn ich mit dem Spielen fertig bin", erklärte der 39-Jährige.

LeBron James möchte dem Sport etwas zurückgeben

Für James wäre eine Zukunft als Kommentator ein Weg, etwas an den Sport zurückzugeben. "Es macht immer Spaß, dem Spiel etwas zurückzugeben", erklärte James. "Das Spiel hat mir so viel gegeben. Egal, ob Basketball, Football oder was auch immer - ich liebe das Wort Sport. Denn es hat mir und meiner Familie so viel gegeben, und es ist nur richtig, dass ich etwas zurückgebe."