"Es ist komisch, ihn mit der 31 zu sehen", sagte sein ehemaliger Splash Brother Stephen Curry angesprochen auf Thompsons Rückkehr an seine ehemalige Wirkungsstätte: "Ich hasse das."

Für die Fans und Spieler, von denen einige gemeinsam mit Klay vier Meisterschaften gewannen, wird es eine ganz besondere Nacht werden. "Eine Rückkehr in dieser Größenordnung gab es bei uns noch nicht, er verdient die Feierlichkeiten, die er bekommen wird. Für uns alle wird es eine schöne Möglichkeit sein, auf unsere gemeinsamen Erinnerungen zurückzublicken", führte Curry aus.

Klay Thompson hat wenig Kontakt mit Curry und Co.

Auch von seinen ehemaligen Teamkollegen hat Klay nach eigenen Aussagen in letzter Zeit nicht viel gehört. "Nicht wirklich. Ich sehe sie, wenn ich sie sehe, das war’s", antwortete er laut Marc J. Spears (Andscape) auf die Frage, ob er mit Curry und Co. noch in Kontakt sei. "Das Kapitel ist vorbei und ich habe vor, hier jetzt erfolgreich zu sein", erklärte er.