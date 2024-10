Orlando musste in San Antonio die zweite Niederlage der Preseason einstecken, dennoch sah es vor allem mit den Startern deutlich besser aus. Kentavious Caldwell-Pope (geschont) und Wendell Carter Jr. (Knöchel) fehlten, dafür rückten Jett Howard und Goga Bitadze in die Starting Five. Rookie Tristan da Silva erhielt bei den Spurs diesmal Minuten im ersten Viertel und machte dabei einen soliden Eindruck.

Acht Punkte (3/6 FG) wurden für den Forward vermerkt, zwei seiner drei Dreier waren drin. Franz Wagner ist dagegen weiter auf der Suche nach seinem Wurf. Auch er erzielte acht Zähler (3/9 FG) in 17 Minuten, die drei Treffer waren zwei Dunks und ein Layup, während von draußen wieder nichts ging (0/2). Bruder Moritz kam in 14 Minuten auf zwei Punkte (1/2 FG).

Auf Seiten der Spurs war erstmals das neue Duo bestehend aus Chris Paul (5, 2/4, 3 Assists in 23 Minuten) und Victor Wembanyama im Einsatz. Die Chemie zwischen den beiden war in einigen Momenten da, so konnte es der Franzose zweimal ordentlich per Dunk krachen lassen. Der Sprungwurf fiel hingegen nicht, sodass Wemby die Partie mit elf Punkten (4/15 FG, 0/5 3P), neun Rebounds und drei Blocks beendete. Nr.4-Pick Stephon Castle war mit 17 Punkten bester Scorer, bei Orlando war es Howard (19).

NBA: Hukporti gibt gutes Debüt

In New York feierte Ariel Hukporti sein NBA-Debüt. Der ehemalige Ludwigsburger profitierte von der Verletzung von Backup-Center Jericho Sims und durfte so 16 Minuten ran, davon knapp sechs in der ersten Halbzeit, als beide Teams ihre normalen Rotationen spielten. Sieben Punkte (3/4 FG), vier Rebounds und drei Steals wurden für den Zweitrundenpick im Boxscore vermerkt, alle Field Goals waren Dunks.

Bester Knicks-Scorer war Karl-Anthony Towns, der 28 Minuten spielte und auf 25 Punkte (7/20 FG) und zwölf Rebounds kam. Dabei vergab KAT seine ersten sieben (Sprung-)Würfe und verbuchte erst kurz vor der Pause mal ein Field Goal. Jalen Brunson (23, 7/10) war deutlich effizienter, wurde aber auch einmal in Transition von Nr.2-Pick Alex Sarr (12, 5/14, 9 Rebounds) abgeräumt. Der Franzose hatte in dieser Partie gleich drei Chasedown-Blocks und wie schon bei seinem Debüt gute Ansätze.

NBA: Hartenstein diesmal nur von der Bank für OKC

In OKC kam Isaiah Hartenstein diesmal nur von der Bank, in 15 Minuten reichte es für sechs Punkte (2/3), neun Rebounds und drei Assists. Die Thunder spielten gegen Houston erstmals in Bestbesetzung und dominierten die Gäste in Halbzeit eins. Shai Gilgeous-Alexander (5/7) und Jalen Williams (6/11) erzielten je 15 Punkte, Chet Holmgren kam auf zehn.