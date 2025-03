Holmgren als Power Forward: Neue Herausforderung

Er äußerte sich zu dieser Position so: "Es gibt definitiv eine Lernkurve. Ich habe immer an meinen Fähigkeiten gearbeitet, um mich auf alles vorzubereiten, was von mir verlangt wird - dazu gehört auch, die Vier zu spielen… Es ist nichts, bei dem ich mich je unfähig gefühlt habe, es zu tun." Der 22-Jährige scheint also bestens vorbereitet, sich auch in dieser Rolle zu behaupten und weiter zu wachsen.