Die beinahe flehenden Worte von Coach Gordon Herbert wurden nun doch erhört. Noch vor rund zwei Wochen sprach der Kanadier im Spaß über ein mögliches Comeback von Assistant Coach T.J. Parker als Spieler, diese "Idee" kann nun wieder in die Mottenkiste gelegt werden. Hollatz ist der dritte Spielmacher, den Herbert sich seit dem Abgang von Yam Madar Ende November gewünscht hat und der auch so dringend gebraucht wird.

Das sah man nicht zuletzt in der Phase, als Nick Weiler-Babb mit einer Daumenverletzung knapp drei Wochen spielte und die Bayern in Shabazz Napier (33) plötzlich nur noch einen echten Point Guard im Kader hatten. So mussten immer wieder Andreas Obst und Ivan Kharchenkov auf der Eins aushelfen, bisweilen brachten sogar die Center Devin Booker und Johannes Voigtmann den Ball über die Mittellinie. Mit Ausnahme des knappen Sieges gegen Monaco, setzte es zuletzt fast ausschließlich Niederlagen, unter anderem in der Liga bei Alba Berlin oder auch in der EuroLeague bei Real Madrid, gegen Panathinaikos, in Piräus oder gegen Bologna.

Hollatz: Zunächst nur in der BBL für die Bayern

Mit der Hollatz-Verpflichtung schlagen die Bayern nun gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Es ist ein Spieler, dem Herbert vertraut, das belegen seine Einsätze bei der WM, als es meist sehr ordentlich machte - wenn er denn die Chance dazu bekam. Die Bayern statten den 23-Jährigen zudem mit einem Vertrag bis 2028 aus. Es ist der nächste Nationalspieler, der sich langfristig an die Münchner bindet und somit für Kontinuität auf den deutschen Positionen sorgt.

Hollatz kennt zudem das System und die Prinzipen von Herbert, das ist vor allem bei Nachverpflichtungen während der Saison ein wichtiger Faktor. Wohl auch deswegen dauerte die Spielmacher-Suche der Bayern so lange. Es ist eben nicht einfach einen Spieler zu finden, der sich zunächst mit der Rolle als dritter Mann auf Point Guard zufrieden gibt und gleichzeitig auch wirklich helfen kann.

Justus Hollatz kam zuletzt bei Anadolu Efes kaum zum Einsatz. IMAGO/Contrast

Im Fall von Hollatz wird dies zunächst nur in der BBL sein, das ist der Haken an der Verpflichtung. Der Hamburger absolvierte bereits elf Partien in der EuroLeague für Anadolu Efes und hätte bereits zu Weihnachten von der Kaderliste genommen werden müssen, um für die Bayern auf internationalem Parkett zu spielen. Stattdessen wird es Hollatz‘ Aufgabe in den letzten Saisonmonaten sein, Weiler-Babb und Napier in der BBL zu entlasten und ihnen die nötigen Pausen zu verschaffen.

Justus Hollatz: Seine Stats 2024/25 Wettbewerb Spiele MIN PTS FG% 3P AST EuroLeague 11 6,4 0,7 33,3 0,0 1,0 Süper Ligi (TUR) 2 16,9 4,5 40,0 0,0 3,5

Hollatz: Es bleiben Fragezeichen

Denn dass er ein guter Guard für die BBL ist, hat der frühere Towers-Spieler bereits bewiesen. In seinem letzten Jahr in Wilhelmsburg (21/22) legte Hollatz durchschnittlich 7,7 Punkte und 5,6 Assists auf. Dazu besitzt er als Einser gute Länge und dürfte nach Weiler-Babb sofort der zweitbeste Verteidiger am Perimeter sein.

Aber: Seine Eignung für die EuroLeague konnte Hollatz bisher nur bedingt beweisen. Im Vorjahr war Hollatz noch Bestandteil der Rotation bei Anadolu Efes, in dieser Spielzeit geriet der Deutsche auch durch eine Schambeinverletzung ins Hintertreffen und spielte in seinen elf Einsätzen nur durchschnittlich 6,4 Minuten. Vor allem sein sehr wackliger Wurf ist auf diesem Niveau ein Problem.