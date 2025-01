Rund sieben Minuten dauerte es, ehe Gordon Herbert seinen Neuzugang Justus Hollatz beim knappen 84:82 gegen Bamberg erstmals auf das Feld schickte. Nach und nach fand sich der 23-Jährige dann immer besser ein - und lieferte eine grundsolide Leistung: Neun Punkte bei drei von fünf Würfen aus dem Feld und drei Steals, dazu je zwei Rebounds und Assists. Ordentliche Werte in 20 Minuten Spielzeit, nachdem er in der bisherigen Saison für Anadolu Efes Istanbul nicht so oft auf das Parkett gedurft hatte.

Auch wenn man in München "von ankommen noch nicht reden" könne, sei er gut aufgenommen worden bei den Bayern, erklärte der neue Aufbauspieler nach dem Spiel bei Dyn. Kein Wunder, sowohl mit Trainer Herbert als auch mit vielen seiner Teammates arbeitete Hollatz bereits bei der Nationalmannschaft zusammen: "Ich konnte mich schnell integrieren, kenne viele Jungs."

Herberts Playbook erleichtert die Integration

Die Adaption sei auch durch Herberts Plays vereinfacht worden: "Die Systeme sind die gleichen, ich kenne alle. Bisher habe ich noch keine Überraschungen gehabt", so Hollatz nach der Partie, in der die Bayern lange Zeit nur hinterherliefen - im Schlussviertel dann aber das Spiel an sich rissen, mit Hollatz auf dem Feld. Der machte immer wieder das Spiel schnell und verteilte den Ball gut, sodass die Münchner Ballbewegung besser aussah als noch vor der Pause.

Spielzeit in den entscheidenden Situationen, das sei auch ein Grund gewesen, warum der gebürtige Hamburger sich den Münchnern angeschlossen habe. Besonders in der EuroLeague, in der er in dieser Saison aber nicht mehr spielberechtigt sein wird. Dennoch sehe er beim FC Bayern Basketball gute Chancen, sich nach anderthalb Jahren auf der Bank in Istanbul "in der EuroLeague zu integrieren."

Hollatz kommt mit großen Zielen