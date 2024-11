Es wäre ein neuer Weg in Litauen, das stolze Basketball-Land hat noch nie einen Spieler eingebürgert, in der Vergangenheit lehnte der Verband ein solches Vorgehen strikt ab. Im Sommer zeigte sich Präsident Gitanas Nauseda im Gespräch mit BasketNews aber schon etwas offener: "Ich sehe das inzwischen etwas liberaler (…). Es muss aber zumindest eine emotionale Verbindung zum Land bestehen."

Litauen hat bereits einen "naturalisierten" Spieler

Dennoch haben die Litauer derzeit auch einen sogenannten "naturalisierten" Spieler im Kader, nämlich Ignas Brazdeikis. Der 25-Jährige kam zwar in Kaunas zur Welt, doch die Eltern wanderte kurz darauf in die USA und später nach Kanada, wo Brazdeikis auch für die U-Nationalmannschaften spielte. Somit musste Brazdeikis "naturalisiert" werden, damit dieser wieder für Litauen auflaufen konnte. Sollte Russell ein Thema für Olympia 2028 werden, könnte Litauen dann nicht auf die Dienste von Brazdeikis zurückgreifen, weil jedes Team nur einen "naturalisierten" Spieler haben darf.

Russell wurde 2015 von den Los Angeles Lakers an zweiter Stelle gepickt, später spielte der Guard für Brooklyn, Golden State und Minnesota, bevor er 2023 wieder zu den Lakers zurückkehrte. Der 28-Jährige hat in dieser Saison seinen Platz in der Starting Five verloren, steht aber immerhin noch durchschnittlich 27,5 Minuten auf dem Feld. 11,5 Punkte sowie fünf Assists produziert D-Lo, seine Quoten von 39 Prozent aus dem Feld sowie 30 aus der Distanz sind aber noch ausbaufähig.