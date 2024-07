Gespielt wird am Mittwoch, den 16. Oktober, also genau zwischen den beiden Auswärtsspielen bei den EWE Baskets Oldenburg sowie dem Gastspiel bei Besiktas im EuroCup. "Soweit mir bekannt, ist es das erste Mal, dass es zu einem Testspiel eines Bundesligisten auf dem Homecourt eines NBA-Teams kommt", sagte Ulms Sportdirektor Thorsten Leibenath, "und ja, es laufen zu diesem Zeitpunkt mit Pokal, EuroCup und Liga bereits alle unserer Wettbewerbe."

Ulm erstes deutsches Team in einer NBA-Arena

Ulm wird damit die erste deutsche Mannschaft sein, die in einer NBA Arena antritt. Zuvor gab es bereits Duelle zwischen NBA-Teams und deutschen Mannschaften. Zuletzt empfing Alba Berlin den damaligen NBA-Champion San Antonio Spurs und setzte sich in heimischer Halle mit 94:93 durch.

Alle Spiele zwischen NBA- und BBL-Teams

Alba Berlin - San Antonio Spurs 94:93 (8. Oktober 2014 in Berlin)

Alba Berlin - Dallas Mavericks 89:94 (6. Oktober 2012 in Berlin)

Bayer Leverkusen - Seattle SuperSonics 86:109 (9. September 1984 in Leverkusen)

ASC 1846 Göttingen - Seattle SuperSonics 76:106 (5. September 1984 in Langen)

ASC 1846 Göttingen - Seattle SuperSonics 95:119 (25. August 1984 in Langen)

SSV Hagen - Seattle SuperSonics 87:94 (24. August 1984 in Hagen)