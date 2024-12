Wie die stets gut informierten Journalisten Sam Amick und Anthony Slater von "The Athletic" erfahren haben wollen, habe es ein Treffen von Star-Guard De'Aaron Fox und dem Management der Sacramento Kings gegeben. Angesichts der sportlichen Talfahrt in dieser Saison wollte sich der Guard informieren, wie sehr die Franchise auf Erfolg ausgerichtet ist.

Hier kommen die San Antonio Spurs ins Spiel. Die Texaner zählen - auch dank "Rookie of the Year" Victor Wembanyama - zu den aufstrebenden Teams der Liga. Als fehlendes Puzzleteil zum Erfolg erwies sich bereits in der Vorsaison ein Point Guard auf Starniveau. Fox könnte diese Lücke nun schließen. Wie Amick und Slater schreiben, würden sich die Spurs für einen möglichen Trade "in Stellung bringen".